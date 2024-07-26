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Спікер Верховної Ради проти законопроєкту про демобілізацію

На думку Руслана Стефанчука, його ухвалення було б повторенням помилок минулого.

Спікер Верховної Ради проти законопроєкту про демобілізацію
Голова ВРУ Руслан Стефанчук
Фото: Макс Требухов

Голова українського парламенту Руслан Стефанчук розкритикував ідею ухвалення у Верховній Раді законопроєкту, який би дозволяв військовослужбовцям звільнятися під час війни.

Як пише Interfax, в етері телемарафону спікер заявив, що не знає жодної країни, яка підтримала б демобілізацію в умовах воєнного стану. Проте згодом виправив сам себе.

Стефанчук стверджує, що така країна була - це Українська Народна Республіка. У 1919 році міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної Ради відповідну пропозицію, яка була проголосована. "Мені потрібно розповідати, що було далі?" - риторично запитав спікер.

Руслан Стефанчук назвав "дуже важливим", щоб нинішня Верховна Рада не повторила помилки понад столітньої давнини у виконанні Центральної Ради.

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