Спікер Верховної Ради проти законопроєкту про демобілізацію

Голова українського парламенту Руслан Стефанчук розкритикував ідею ухвалення у Верховній Раді законопроєкту, який би дозволяв військовослужбовцям звільнятися під час війни.
Як пише Interfax, в етері телемарафону спікер заявив, що не знає жодної країни, яка підтримала б демобілізацію в умовах воєнного стану. Проте згодом виправив сам себе.
Стефанчук стверджує, що така країна була - це Українська Народна Республіка. У 1919 році міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної Ради відповідну пропозицію, яка була проголосована. "Мені потрібно розповідати, що було далі?" - риторично запитав спікер.
Руслан Стефанчук назвав "дуже важливим", щоб нинішня Верховна Рада не повторила помилки понад столітньої давнини у виконанні Центральної Ради.
- Спікер заперечує, що Рада пішла на канікули тривалістю місяць.
- Перед голосуванням за закон про мобілізацію положення щодо звільнення військових через визначений проміжок часу вилучили з документа.