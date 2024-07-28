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​Деякі європейські депутати заявили про тиск Китаю через свою участь у саміті на Тайвані

Міжпарламентський саміт із питань Китаю запланований на 29 червня.

​Деякі європейські депутати заявили про тиск Китаю через свою участь у саміті на Тайвані
Національний прапор Тайваню видно у розірваному китайському національному прапорі під час протесту в Тайбеї, Тайвань, 23 серпня
Фото: EPA/UPG

Депутати кількох країн, зокрема, і європейських, заявили про тиск із боку Пекіна через свою участь у Міжпарламентському саміті з питань Китаю, передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Парламентарі повідомили, що з ними зв'язалися китайські дипломати і наполегливо переконували не долучатися до саміту.

Відповідні заяви прозвучали від депутатів із Словаччини, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, а також Болівії, Колумбії.

Наприклад, Антоніо Мілошоський (Північна Македонія) повідомив про текстове повідомлення, яке надіслав йому працівник посольства Китаю на ім’я Ву. Він цікавився, чи відвідає Мілошоський саміт на Тайвані.

Санела Кларич (Боснія і Герцеговина) розповіла, що китайські дипломати зв’язались із головою її партії та "попросили його зупинити мою поїздку до Тайваню".

  • Як відомо, Міжпарламентський саміт із питань Китаю (IPAC) – це міжнародна коаліція критично налаштованих до Пекіна законодавців.
  • Саміт розпочнеться 29 липня. У ньому візьмуть участь представники 25 держав.
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