Зеленський анонсував підписання ще однієї безпекової угоди з країною-партнером

"Готуємо угоди, готуємо домовленості, які будуть у цьому серпні".

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення анонсував укладення нової безпекової угоди з державою-партнером України.

"Готуємо угоди, готуємо домовленості, які будуть у цьому серпні. Це і безпекові угоди – завтра почнуться перемовини зі ще однією європейською країною", — анонсував Президент.

Також Зеленський розповів, що наразі триває підготовка візитів до України лідерів іноземних держав та відповідно зміст майбутніх перемовин.

"Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози", — зазначив Зеленський.

Важиливим завданням для України є забезпечення як Сил оборони, так і державний бюджет та соціальну стійкість України.

Станом на зараз Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.