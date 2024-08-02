ГоловнаПолітика

Україна та Ірландія обговорили підготовку до підписання безпекової угоди

Сторони обговорили зміст двосторонньої угоди і домовилися про подальші кроки.

Україна та Ірландія обговорили підготовку до підписання безпекової угоди
Ігор Жовква
Фото: Офіс президента України

Україна та Ірландія провели переговори з метою підтвердити зобов'язання щодо поглиблення та зміцнення двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу", — заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Під час зустрічі сторони обговорили зміст двосторонньої угоди, обмінялися думками щодо конкретних положень і домовилися про подальші кроки.

  • 13 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом. Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies