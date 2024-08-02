Україна та Ірландія обговорили підготовку до підписання безпекової угоди

Україна та Ірландія провели переговори з метою підтвердити зобов'язання щодо поглиблення та зміцнення двосторонньої співпраці.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
"Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу", — заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
Під час зустрічі сторони обговорили зміст двосторонньої угоди, обмінялися думками щодо конкретних положень і домовилися про подальші кроки.
- 13 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом. Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.