Україна та Ірландія обговорили підготовку до підписання безпекової угоди

Сторони обговорили зміст двосторонньої угоди і домовилися про подальші кроки.

Україна та Ірландія провели переговори з метою підтвердити зобов'язання щодо поглиблення та зміцнення двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу", — заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Під час зустрічі сторони обговорили зміст двосторонньої угоди, обмінялися думками щодо конкретних положень і домовилися про подальші кроки.