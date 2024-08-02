Порошенко вимагає звільнити голову ТСК з фортифікацій - за 2,5 місяці комісія так і не розпочала роботу

Голова парламентської комісії від «Слуг народу» по фортифікаціях і закупівлі БПЛА має бути звільнений, а статус ТСК змінений на слідчу. Потрібно терміново розблокувати роботу ТСК, бо з бюджету вже профінансовано 38 мільярдів гривень, а роботи по будівництву майже на 90% не завершені. Про це лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко сказав під час брифінгу.

Порошенко наголосив, що створена в травні цього року парламентська тимчасова спеціальна комісія з питань фортифікацій та закупівлі БПЛА досі не може отримати в повному обсязі інформацію від державних органів про нам вартість матеріалів і послуг та обсяг проведених будівельних робіт. Чиновники приховують відповіді за грифом «для службового користування» та «цілком таємно».

Більше того, сама комісія вже декілька тижнів не збиралася на засідання.

«Куди ділися, як мінімум 38 мільярдів гривень, які були спрямовані урядом для будівництва фортифікаційних споруд? Ділися в завищені ціни на послуги, в завищені ціни на матеріали, в неправильний вибір місць побудови фортифікаційних споруд. І величезну – 90% незавершеність будівництва», – підкреслив експрезидент України.

«А ціна, яку заплатити ми за це – десятки життів, може і сотні. Починаючи від Авдіївського напрямку і закінчуючи Вовчанськом. На сьогоднішній день просування ворога на Покровському та на більшості напрямків пояснюється тим, що ми не маємо фортифікаційних споруд», – наголосив Порошенко.

При цьому, зауважує він, гроші на дорожнє будівництво виділяються: у 2023 році 44 мільярди гривень; у 2024 році вже витрачено 17 мільярдів гривень.

Порошенко заявив, що «Європейська Солідарність» має жорсткі вимоги для вирішення проблеми з фортифікаціями.

«Негайно відновити працездатність комісії по БПЛА і фортифікаційним спорудам. Для цього треба негайно звільнити голову комісії від «Слуг народу», якому офіційно висунута підозра в скоєнні кримінального злочину, пов’язаного з корупцією. Бо він виконує дуже важливу функцію –ховає злочини влади», – зазначив він.

Порошенко зауважив, що згідно з матеріалами Рахункової палати, журналістських розслідувань чітко доведено, що ціни завищувалися від 20% до 4 разів. «Ціни на деревину, метал, послуги будівництва і жоден з них не було завершено. Пояснення чому не проводяться прозорі конкурси – бо вони все утаємничили», – додав він.

Порошенко також підкреслив, що статус тимчасової комісії має бути змінений на слідчу. «Тимчасова слідча комісія буде розслідувати корупційні злочини і під час будівництва фортифікаційних споруд, і під час закупівлі безпілотних літальних апаратів», – зазначив він.

«Європейська Солідарність» також вимагає збільшити чисельність Державної спеціальної служби транспорту, чисельність сил підтримки. «На них покласти, забезпечивши їх технікою, фінансами, всім необхідним обладнанням, матеріалами, будівництво фортифікаційних споруд», – сказав Порошенко.

Порошенко також зазначив, що відповідальні посадовці, які ігнорують запити парламентської ТСК мають бути покарані. «За підсумками вже майже трьох місяців роботи комісії негайно треба притягти до відповідальності тих посадових осіб, які мають нахабство не відповідати на запити комісії, або не надавати інформацію, приховуючи це під грифом таємності. Ні тимчасова спеціальна комісія, ні антикорупційний комітет не мають доступу до цієї інформації», – зауважив він.

Він зазначив, що ТСК має окремо вивчити ціни, за якими держава закупає матеріали та роботи для зведення укріплень. «Сьогодні позиція цін, позиція якості і позиція добропорядності підрядників має бути під мікроскопом досліджена тимчасовою, у майбутньому слідчою, комісією», – наголосив Порошенко.