Новий координатор ООН Матіас Шмале починає роботу в Україні

Представники ООН підтвердили готовність продовжувати подальшу допомогу українцям, які постраждали від агресії РФ.

Сьогодні, 5 серпня, заступниця міністра МЗС Ірина Боровець зустрілась із координаторкою системи ООН в Україні, гуманітарною координаторкою Деніз Браун, яка завершує місію в Україні, і її наступником, гуманітарним координатором Матіасом Шмале.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Українська сторона цінує взаємодію з Офісом ООН в Україні та має намір продовжити продуктивну співпрацю з ООН в Україні за лідерства Матіаса Шмале”, - йдеться у повідомленні.

МЗС відзначило особисті зусилля Деніз Браун у подоланні наслідків російської агресії, гуманітарному реагуванні та просуванні відновлення.

На зустрічі Ірина Боровець вчергове привернула увагу представників ООН в Україні до наслідків російських атак проти цивільного населення та інфраструктури, що призводить до численних жертв та руйнування соціальних та енергетичних об’єктів.

В свою чергу, представники ООН підтвердили готовність продовжувати подальшу допомогу українцям, які постраждали від агресії РФ.