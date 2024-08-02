Бранців на вбивцю: хто у виграші від "великого обміну"

Lb . ua зібрав найцікавіше, що стосується обміну ув'язненими між Росією та Заходом та його ймовірних наслідків для України.

Салліван також наголосив, що переговори з Росією про обмін ув’язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні ніяк не пов’язані між собою. Водночас, як відзначає "Європейська правда" , "хоч наша країна напряму не брала участь у цьому обміні, та те, що він відбувся, може посилити голоси прихильників якнайшвидшого початку мирних переговорів. Мовляв, подивіться, Путін показав свою договороздатність, тож давайте домовлятися із ним і щодо миру".

До "великого обміну" не дожив Олексій Навальний, який помер у виправній колонії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі в лютому цього року. Після його смерті стало відомо, що обмін Навального на Красікова обговорювали, однак не досягли домовленості . Нині це підтвердив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

У обміні, крім США та Росії, брали участь Німеччина, Словенія, Польща та Норвегія, а сьома, Туреччина, виступила організатором місця для обміну в Анкарі.

Президент США Джо Байден, який особисто разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс зустрів літак із трьома звільненими американцями , назвав цей, найбільший, за його словами, у серії обмінів з Росією обмін дипломатичним подвигом, додавши, що звільнення американців було головним пунктом його зовнішньополітичної програми упродовж пів року до завершення президентства.

1 серпня Росія і декілька країн Заходу здійснили обмін ув'язненими : Кремль відпустив 16 політв'язнів, зокрема і сімох громадян РФ, повернувши десятьох "своїх" — найманого вбивцю Вадима Красікова, а також шахраїв, шпигунів та двох дітей шпигунського подружжя.

За повідомленнями медіа, обміну передували місяці перемовин між усіма зацікавленими сторонами. Представники Білого дому, американські дипломати і співробітники ЦРУ об'їздили Європу і Близький Схід у пошуках дружніх урядів, готових звільнити ув'язнених росіян в обмін на американців, яких утримував Кремль, пише "Європейська правда" з посиланням на WSJ.

За словами Джейка Саллівана, це був "наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів "холодної війни".

Російське опозиційне видання "Медуза" своєю чергою відзначає, що такі обміни — коли людей саджають за політичними мотивами, а потім міняють на «потрібних» режиму — називають «дипломатією із захопленням заручників». Її практикує не лише Володимир Путін, а й інші авторитарні лідери.

КОГО ОБМІНЯЛИ

За даними ЗМІ, серед звільнених Кремлем політв'язнів – російські опозиціонери, правозахисники, журналісти, а також люди, які потрапили під репресивну машину країни-агресора: Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, колишній директор "Открытой России" Андрій Пивоваров, правозахисник Олег Орлов, художниця Олександра Скочиленко, колишні очільники штабів Навального Вадим Останін, Лілія Чанишева та Ксенія Фадєєва.

А також — засуджений російською владою «за шпигунство» американський репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, засуджений в Росії у 2020 році колишній морський піхотинець Пол Вілан, засуджений у Білорусі до страти, а згодом помилуваний Лукашенком громадянин Німеччини Ріко Крігер, наймолодший засуджений у справі про "держзраду" Кевін Лік, який народився у Німеччині, громадянин РФ і Німеччини Демурі (Дітер) Воронін, якого теж звинувачували у держзраді, Вадим Патрік Шебель, якому в Росії загрожувало 7 років в'язниці за ввезення в країну жувального мармеладу з марихуаною, та Герман Мойжес.

Усі звільнені, крім Гершковича, Вілана та Курмашевої, які вирушили до США, з Анкари вилетіли до німецького Кельну.

Найцінніший "кадр" з тих, кого повернула Росія, - кілер з ФСБ Вадим Красіков, виконавець кількох замовних вбивств, зокрема бізнесмена Олександра Козлова в Карелії у 2007 році, бізнесмена Альберта Назранова у Москві у 2015 році, чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі у 2019 році.

Також звільнили подружжя російських шпигунів Артема та Анни Дульцевих, яке жило у Словенії, видаючи себе за громадян Аргентини на ім'я Людвіг Гіш та Марія Роза Майєр Муньос. Вони були затримані у Любляні наприкінці 2022 року.

Російського хакера Романа Селезньова засудили у США до 27 років тюремного ув'язнення за шахрайство з використанням комп'ютерних технологій і крадіжку персональних даних. Це рекордний термін за кіберзлочини, заподіяні Селезньовим збитки суд оцінив у щонайменше 170 мільйонів доларів.

До Росії пізно ввечері 1 серпня повернулися також засуджений у США на 9 років за звинуваченням у комп'ютерному зламі і шахрайстві Владислав Клюшин, обвинувачений у Польщі в шпигунстві на користь Росії Павло Рубцов, Вадим Конощонок, якому в США було пред'явлено звинувачення в контрабанді технологій і американських боєприпасів для ВПК Росії, а також звинувачений в шпигунстві на користь Росії в Норвегії Михайло Мікушин.

ЯК ЗУСТРІЧАЛИ І КОМЕНТУВАЛИ

Не лише Джо Байден особисто зустрічав звільнених американців на авіабазі Ендрюс у Меріленді й селфився разом із ними: канцлер Німеччини Олаф Шольц теж "дуже докладно" поспілкувався з колишніми політв'язнями з Росії та Білорусі, які прибули ввечері 1 серпня в аеропорт Кельна/Бонна. Як йдеться у заяві канцлера, він "був дуже зворушений цим спілкуванням". Шольц відзначив, що всі формальності, пов'язані зі в'їздом колишніх ув'язнених до Німеччини, вже залагоджено, і "найближчими днями йтиметься про те, щоб надати їм підтримку у сфері здоров'я і всю необхідну допомогу". Глава уряду Німеччини подякував низці країн Європи за те, що наймасштабніший із часів "холодної війни" обмін політв'язнями між РФ, РБ і країнами Заходу завершився успішно.

Про українських бранців у російських застінках ані в США, ані в Німеччині жодним словом не згадали. Принаймні публічно.

Росіян, які повернулися до Росії в рамках обміну із Заходом, привітав особисто Путін – обіймами та потисками рук. В аеропорту «Внуково-2» літак зустрічали з червоною килимовою доріжкою та почесною вартою. Обіймаючи кілера Красікова, Путін сказав йому: «Здорово». Він також заявив, що батьківщина про них ні на хвилину не забувала і пообіцяв представити всіх до державних нагород.

У властивій йому манері прокоментував обмін ув’язненими між Росією і західними країнами експрезидент і кандидат в президенти США Дональд Трамп. Він запитав у своїй соцмережі Truth Social (недоступна в Україні), чи платили США готівкою за звільнення Росією заручників і чи видали США Росії в рамках угоди про обмін "вбивць, кілерів чи бандитів". "Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод ні в чому, особливо в обміні заручниками", – написав Трамп.

З ІСТОРІЇ ОБМІНІВ

У 2019 році до Росії повернулася засуджена в США за шпигунство росіянка Марія Бутіна. Бутіну, що перебувала в США як туристка, затримали в липні 2018 року за звинуваченням у змові з метою роботи незареєстрованим іноземним агентом. 26 квітня 2019 року суд засудив її до 18 місяців в'язниці з урахуванням майже дев'яти місяців, які вона провела під вартою в очікуванні вироку.

Слідство стверджувало, що Бутіна щонайменше до 2015 року вела в США конспіративну діяльність на користь Росії, була агентом одного з російських чиновників і використала особисті зв'язки з американцем, що має вплив на політику США.

у квітні 2022 року американця Тревора Ріда, засудженого до 9 років колонії за напад на поліцейських, поміняли на російського льотчика Константіна Ярошенка, який займався контрабандою кокаїну.

У грудні 2022 року Росія віддала американську баскетболістку Бріттні Грайнер, засуджену в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Американська сторона натомість була змушена видати російського "торговця смертю" Віктора Бута, який відбував покарання у США за незаконну торгівлю зброєю та підтримку тероризму.

Однак нинішній обмін за масштабами справді виявився безпрецедентним. Можливо, він матиме й інші наслідки, зокрема й для України.