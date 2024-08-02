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Бранців на вбивцю: хто у виграші від "великого обміну"

1 серпня Росія і декілька країн Заходу здійснили обмін ув'язненими: Кремль відпустив 16 політв'язнів, зокрема і сімох громадян РФ, повернувши десятьох "своїх" — найманого вбивцю Вадима Красікова, а також шахраїв, шпигунів та двох дітей шпигунського подружжя.

Президент США Джо Байден, який особисто разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс зустрів літак із трьома звільненими американцями, назвав цей, найбільший, за його словами, у серії обмінів з Росією обмін дипломатичним подвигом, додавши, що звільнення американців було головним пунктом його зовнішньополітичної програми упродовж пів року до завершення президентства.

У обміні, крім США та Росії, брали участь Німеччина, Словенія, Польща та Норвегія, а сьома, Туреччина, виступила організатором місця для обміну в Анкарі.

До "великого обміну" не дожив Олексій Навальний, який помер у виправній колонії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі в лютому цього року. Після його смерті стало відомо, що обмін Навального на Красікова обговорювали, однак не досягли домовленості. Нині це підтвердив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Салліван також наголосив, що переговори з Росією про обмін ув’язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні ніяк не пов’язані між собою. Водночас, як відзначає "Європейська правда", "хоч наша країна напряму не брала участь у цьому обміні, та те, що він відбувся, може посилити голоси прихильників якнайшвидшого початку мирних переговорів. Мовляв, подивіться, Путін показав свою договороздатність, тож давайте домовлятися із ним і щодо миру".

Lb.ua зібрав найцікавіше, що стосується обміну ув'язненими між Росією та Заходом та його ймовірних наслідків для України.

Бранців на вбивцю: хто у виграші від "великого обміну"
Зустріч звільнених американців у США
Фото: EPA/UPG

За повідомленнями медіа, обміну передували місяці перемовин між усіма зацікавленими сторонами. Представники Білого дому, американські дипломати і співробітники ЦРУ об'їздили Європу і Близький Схід у пошуках дружніх урядів, готових звільнити ув'язнених росіян в обмін на американців, яких утримував Кремль, пише "Європейська правда" з посиланням на WSJ.

За словами Джейка Саллівана, це був "наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів "холодної війни".

Російське опозиційне видання "Медуза" своєю чергою відзначає, що такі обміни — коли людей саджають за політичними мотивами, а потім міняють на «потрібних» режиму — називають «дипломатією із захопленням заручників». Її практикує не лише Володимир Путін, а й інші авторитарні лідери.

КОГО ОБМІНЯЛИ

За даними ЗМІ, серед звільнених Кремлем політв'язнів – російські опозиціонери, правозахисники, журналісти, а також люди, які потрапили під репресивну машину країни-агресора: Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, колишній директор "Открытой России" Андрій Пивоваров, правозахисник Олег Орлов, художниця Олександра Скочиленко, колишні очільники штабів Навального Вадим Останін, Лілія Чанишева та Ксенія Фадєєва.

А також — засуджений російською владою «за шпигунство» американський репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, засуджений в Росії у 2020 році колишній морський піхотинець Пол Вілан, засуджений у Білорусі до страти, а згодом помилуваний Лукашенком громадянин Німеччини Ріко Крігер, наймолодший засуджений у справі про "держзраду" Кевін Лік, який народився у Німеччині, громадянин РФ і Німеччини Демурі (Дітер) Воронін, якого теж звинувачували у держзраді, Вадим Патрік Шебель, якому в Росії загрожувало 7 років в'язниці за ввезення в країну жувального мармеладу з марихуаною, та Герман Мойжес.

Усі звільнені, крім Гершковича, Вілана та Курмашевої, які вирушили до США, з Анкари вилетіли до німецького Кельну.

Найцінніший "кадр" з тих, кого повернула Росія, - кілер з ФСБ Вадим Красіков, виконавець кількох замовних вбивств, зокрема бізнесмена Олександра Козлова в Карелії у 2007 році, бізнесмена Альберта Назранова у Москві у 2015 році, чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі у 2019 році.

Також звільнили подружжя російських шпигунів Артема та Анни Дульцевих, яке жило у Словенії, видаючи себе за громадян Аргентини на ім'я Людвіг Гіш та Марія Роза Майєр Муньос. Вони були затримані у Любляні наприкінці 2022 року.

Російського хакера Романа Селезньова засудили у США до 27 років тюремного ув'язнення за шахрайство з використанням комп'ютерних технологій і крадіжку персональних даних. Це рекордний термін за кіберзлочини, заподіяні Селезньовим збитки суд оцінив у щонайменше 170 мільйонів доларів.

До Росії пізно ввечері 1 серпня повернулися також засуджений у США на 9 років за звинуваченням у комп'ютерному зламі і шахрайстві Владислав Клюшин, обвинувачений у Польщі в шпигунстві на користь Росії Павло Рубцов, Вадим Конощонок, якому в США було пред'явлено звинувачення в контрабанді технологій і американських боєприпасів для ВПК Росії, а також звинувачений в шпигунстві на користь Росії в Норвегії Михайло Мікушин.

ЯК ЗУСТРІЧАЛИ І КОМЕНТУВАЛИ

Не лише Джо Байден особисто зустрічав звільнених американців на авіабазі Ендрюс у Меріленді й селфився разом із ними: канцлер Німеччини Олаф Шольц теж "дуже докладно" поспілкувався з колишніми політв'язнями з Росії та Білорусі, які прибули ввечері 1 серпня в аеропорт Кельна/Бонна. Як йдеться у заяві канцлера, він "був дуже зворушений цим спілкуванням". Шольц відзначив, що всі формальності, пов'язані зі в'їздом колишніх ув'язнених до Німеччини, вже залагоджено, і "найближчими днями йтиметься про те, щоб надати їм підтримку у сфері здоров'я і всю необхідну допомогу". Глава уряду Німеччини подякував низці країн Європи за те, що наймасштабніший із часів "холодної війни" обмін політв'язнями між РФ, РБ і країнами Заходу завершився успішно.

Про українських бранців у російських застінках ані в США, ані в Німеччині жодним словом не згадали. Принаймні публічно. 

Росіян, які повернулися до Росії в рамках обміну із Заходом, привітав особисто Путін – обіймами та потисками рук. В аеропорту «Внуково-2» літак зустрічали з червоною килимовою доріжкою та почесною вартою. Обіймаючи кілера Красікова, Путін сказав йому: «Здорово». Він також заявив, що батьківщина про них ні на хвилину не забувала і пообіцяв представити всіх до державних нагород.

У властивій йому манері прокоментував обмін ув’язненими між Росією і західними країнами експрезидент і кандидат в президенти США Дональд Трамп. Він запитав у своїй соцмережі Truth Social (недоступна в Україні), чи платили США готівкою за звільнення Росією заручників і чи видали США Росії в рамках угоди про обмін "вбивць, кілерів чи бандитів". "Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод ні в чому, особливо в обміні заручниками", – написав Трамп.

З ІСТОРІЇ ОБМІНІВ

У 2019 році до Росії повернулася засуджена в США за шпигунство росіянка Марія Бутіна. Бутіну, що перебувала в США як туристка, затримали в липні 2018 року за звинуваченням у змові з метою роботи незареєстрованим іноземним агентом. 26 квітня 2019 року суд засудив її до 18 місяців в'язниці з урахуванням майже дев'яти місяців, які вона провела під вартою в очікуванні вироку.

Слідство стверджувало, що Бутіна щонайменше до 2015 року вела в США конспіративну діяльність на користь Росії, була агентом одного з російських чиновників і використала особисті зв'язки з американцем, що має вплив на політику США.

у квітні 2022 року американця Тревора Ріда, засудженого до 9 років колонії за напад на поліцейських, поміняли на російського льотчика Константіна Ярошенка, який займався контрабандою кокаїну.

У грудні 2022 року Росія віддала американську баскетболістку Бріттні Грайнер, засуджену в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Американська сторона натомість була змушена видати російського "торговця смертю" Віктора Бута, який відбував покарання у США за незаконну торгівлю зброєю та підтримку тероризму.

Однак нинішній обмін за масштабами справді виявився безпрецедентним. Можливо, він матиме й інші наслідки, зокрема й для України.

Марʼяна Олійник
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