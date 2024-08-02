У США звільнених із Росії американців зустріли Байден і Гарріс

Літак із звільненими прибув до авіабази Ендрюс у Меріленді.

Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли трьох американців, яких вдалося звільнити із Росії в результаті обміну ув’язненими.

Про це пише АР.

Літак з репортером Wall Street Journal Еваном Гершковичем, ветераном морської піхоти Полом Уіланом і російсько-американською журналісткою Алсу Курмашовою прибув до авіабази Ендрюс у Меріленді одразу після обміну, у якому також брали участь Німеччина, Словенія, Польща та Норвегія.

Ще один звільнений, Владімір Кара-Мурза, поїхав до Німеччини.

Фото: EPA/UPG Звільнені американці прибули до США

Звільнені американці одразу по прибуттю обмінялися привітаннями із Байденом та Гаррріс та зробили селфі. Байден зазначив, що це найбільший у серії обмінів з Росією. Він назвав його дипломатичним подвигом.

"Подібні угоди супроводжуються жорсткими вимогами", – сказав Байден і додав, що "важливо мати друзів по всьому світі".

За його словами, звільнення американців було головним пунктом його програми зовнішньої політики протягом шести місяців до того, як залишить посаду.

Загалом шість країн звільнили принаймні одного в’язня, а сьома, Туреччина, взяла участь, організувавши місце для обміну в Анкарі.

Вчора Росія провела з демократичними країнами обмін ув’язнених, помінявши політичних в'язнів, які мають громадянство західних країн і РФ, на російських кілера, шпигунів і шахраїв.