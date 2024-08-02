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Німеччина заощадить 125 мільйонів євро на рік, скоротивши парламент

Кількість депутатів у Бундестазі після наступних виборів зменшиться на понад сотню.

Німеччина заощадить 125 мільйонів євро на рік, скоротивши парламент
Бундестаг
Фото: IW

Федеральний конституцйний суд Німеччини підтвердив законність більшості положення проєкту змін до виборчих правил, який був ухвалений владною коаліцією. У 2025 році громадяни ФРН обиратимуть свій парламент у зменшеному складі: замість 733 депутатів мандати отримають 630.

Як підрахував Німецький економічний інститут, скорочення депутатських портфелів заощадить країні досить значні кошти. Щороку бюджет витрачатиме на роботу Бундестагу на 125 мільйонів євро менше. І лише 13 мільйонів з них становить зарплата.

Найбільше грошей, 45 мільйонів євро, йшли на виплати працівникам парламенту, які допомагали обранцям. Також скоротиться фінансування фракцій: чим менше доступних місць, тим менше різних політичних сил потенційно потраплять до Бундестагу. 

В економічному інституті зазначають, що скорочення складу законодавчого органу все ж не допоможе Німеччині подолати фінансові труднощі: потребу в інвестиціях на найближчі кілька років оцінюють у 600 мільярдів євро. 

 

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