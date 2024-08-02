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Ердоган оголосив 2 серпня днем жалоби за вбитим лідером ХАМАСу

Антиізраїльська риторика президента Туреччини не припиняється.

Ердоган оголосив 2 серпня днем жалоби за вбитим лідером ХАМАСу
Реджеп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що 2 серпня уся країна перебуватиме у скорботі за вбитим у Тегерані головою політичного корпусу ХАМАСу Ісмаїла Ганії. 

Як передає Reuters, турецький лідер оголосив день жалоби через свою сторінку у соціальній мережі X. Ердоган вважає, що таким чином Туреччина продемонструє "солідарність з палестинськими братами та підтримку палестинської справи". Лідера ХАМАСу, який у багатьох державах світу визнаний терористичною організацією, політик назвав "мучеником".

Ердоган неодноразово висловлювався на підтримку Палестини під час війни у Смузі Гази. У нещодавній заяві він пригрозив Ізраїлю вторгненням, у відповідь на що єврейська держава закликала НАТО негайно виключити Туреччину зі складу країн-членів

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