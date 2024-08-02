Трамп назвав американських переговорників "соромом"

Експрезидент і кандидат в президенти США Дональд Трамп прокоментував обмін ув’язненими між Росією і західними країнами.
Про це повідомляє Associated Press.
Трамп запитав у своїй соцмережі Truth Social (недоступна в Україні), чи платили США готівкою за звільнення росією заручників, яке відбулось 1 серпня.
В свою чергу, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван прямо це заперечив.
Трамп поцікавився, чи видали США Росії "вбивць, кілерів чи бандитів?" в рамках угоди про обмін.
"Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод ні в чому, особливо в обміні заручниками", — написав Трамп.
За словами експрезидента, американські перемовники завжди ганьблять суспільство.
Водночас, Трамп нагадав, що "повернув багатьох заручників" і не дав за це протилежній країні нічого - "і ніколи жодних грошей".
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Росія провела з демократичними країнами обмін ув’язнених, помінявши політичних в'язнів, які мають громадянство західних країн і РФ, на російських кілера, шпигунів і шахраїв.
- Раніше західні країни хотіли обміняти з Росії Олексія Навального.