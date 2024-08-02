США визнали суперника Мадуро переможцем виборів у Венесуелі

Держдепартамент закликає до мирного та законного процесу передачі влади.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у заяві, оприлюдненій на сайті Держдепартаменту, визнав Едмундо Гонзалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі.

За словами голови американської дипломатії, Національна виборча рада республіки досі не надала жодних даних, які б підтвердили її поспішне рішення оголосити Ніколаса Мадуро переобраним на новий термін. Натомість демократична опозиція опублікувала понад 80% протоколів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі.

Підрахунок свідчить, що Гонзалес отримав більшість голосів із "непереборною перевагою". Цей факт підтверджують і свідчення незалежних спостерігачів, а також результати опитувань на виході з дільниць.

Беручи до уваги "безумовні докази", Сполучені Штати вважають очевидним, що новим президентом Венесуели має стати саме Едмундо Гонзалес, а звинувачення Ніколаса Мадуро на адресу опозиції є безпідставними.

У Вашингтоні привітали Гонзалеса з результатами його кампанії та закликали венесуельський народ розпочати дискусії щодо мирного та законного процесу передачі влади та відновлення у країні демократичних норм.