Демократи почали віртуальне голосування за номінацію Гарріс

Віцепрезидентка має підтримку вдвічі більшої кількості делегатів, ніж потрібно для перемоги.

Делегати Демократичної партії почали отримувати електронні листи з персоналізованою формою, захищеною водяним знаком, за допомогою якої вони можуть проголосувати за номінацію на президентські вибори.

Як пише CBS News, успіх Камали Гарріс у віртуальному голосуванні не викликає жодних сумнівів: віцепрезидентці потрібно отримати підтримку трохи менше 2 тисяч делегатів, в той час як її публічно погодилися номінувати майже 4 тисячі.

Для реєстрації голосу отриманий бюлетень потрібно надіслати на зворотну адресу або повідомити про вибір телефоном у штаб партії.

Вікно для голосування буде зачинено 5 серпня. Поки невідомо, чи повідомить партія про той момент, коли Гарріс перетне рубіж у половину делегатів. Повні результати оприлюднять вже після завершення процедури.