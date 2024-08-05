Ворожий дрон атакував житловий будинок на Чернігівщині

Російська армія атакувала ударним дроном будинок жительки Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

У понеділок, 5 серпня, російські загарбники влучили ударним дроном у житловий будинок мешканки села Новгород-Сіверської громади. Господарка будинку поралася на подвір'ї на момент влучання.

За даними поліції, внаслідок вибуху було пошкоджено дах і вікна будинку, а також паркан навколо нього.

Поліція зафіксувала наслідки атаки та зібрала докази чергового воєнного злочину росіян.

За фактом атаки на приватний будинок поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).