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​Українське посольство засудило поїздку ексочільника Торгово-промислової палати Чехії до Мелітополя

Дипломати очікують на реакцію чеських правоохоронців.

​Українське посольство засудило поїздку ексочільника Торгово-промислової палати Чехії до Мелітополя
Їржі Неставал (останній праворуч) із представниками окупаційного вишу Мелітополя
Фото: соцмережі "Мелітопольського університету"

Посольство України в Чехії засудило чергову поїздку чеського підприємця Їржі Неставала на тимчасово окуповані росіянами території України, зокрема в Мелітополь.

У посольстві наголосили - на цьому тлі Неставал не лише порушує законодавство України, норми і принципи ЄС, а й створює пряму загрозу безпеці і стабільності Чехії.

"Будь-яка співпраця з країною-агресором є ганьбою і не може бути прийнятною в цивілізованому світі. Чеська Республіка і чеське суспільство послідовно підтримує і солідаризується з Україною в боротьбі за свободу і територіальну цілісність, рішуче захищає основи міжнародного права як гарантію також власної національної безпеки Чехії", - йдеться в заяві українського посольства, розміщеному на його фейсбук-сторінці.

Дипломати повідомили, що українські правоохоронні органи ухвалять відповідні рішення щодо цього підприємця і закликали чеських правоохоронців відреагувати на інцидент та не допустити "подібні протиправні вчинки в майбутньому". 

  • Їржі Неставал раніше був керівником Торгово-промислової палати Чехії і президентом "Євроазійської міжнародної торгової палати". Ця організація об’єднувала українські та іноземні фірми, що, в основному, працюють у сфері розвитку альтернативної енергетики та технологій енергозбереження. 
  • До палати мав стосунок чоловік експрем'єрки Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко. Він керував українським представництвом ЄМТП у статусі віцепрезидента.
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