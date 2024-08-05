​Українське посольство засудило поїздку ексочільника Торгово-промислової палати Чехії до Мелітополя

Посольство України в Чехії засудило чергову поїздку чеського підприємця Їржі Неставала на тимчасово окуповані росіянами території України, зокрема в Мелітополь.
У посольстві наголосили - на цьому тлі Неставал не лише порушує законодавство України, норми і принципи ЄС, а й створює пряму загрозу безпеці і стабільності Чехії.
"Будь-яка співпраця з країною-агресором є ганьбою і не може бути прийнятною в цивілізованому світі. Чеська Республіка і чеське суспільство послідовно підтримує і солідаризується з Україною в боротьбі за свободу і територіальну цілісність, рішуче захищає основи міжнародного права як гарантію також власної національної безпеки Чехії", - йдеться в заяві українського посольства, розміщеному на його фейсбук-сторінці.
Дипломати повідомили, що українські правоохоронні органи ухвалять відповідні рішення щодо цього підприємця і закликали чеських правоохоронців відреагувати на інцидент та не допустити "подібні протиправні вчинки в майбутньому".
- Їржі Неставал раніше був керівником Торгово-промислової палати Чехії і президентом "Євроазійської міжнародної торгової палати". Ця організація об’єднувала українські та іноземні фірми, що, в основному, працюють у сфері розвитку альтернативної енергетики та технологій енергозбереження.
- До палати мав стосунок чоловік експрем'єрки Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко. Він керував українським представництвом ЄМТП у статусі віцепрезидента.