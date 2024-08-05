​Українське посольство засудило поїздку ексочільника Торгово-промислової палати Чехії до Мелітополя

Посольство України в Чехії засудило чергову поїздку чеського підприємця Їржі Неставала на тимчасово окуповані росіянами території України, зокрема в Мелітополь.

У посольстві наголосили - на цьому тлі Неставал не лише порушує законодавство України, норми і принципи ЄС, а й створює пряму загрозу безпеці і стабільності Чехії.

"Будь-яка співпраця з країною-агресором є ганьбою і не може бути прийнятною в цивілізованому світі. Чеська Республіка і чеське суспільство послідовно підтримує і солідаризується з Україною в боротьбі за свободу і територіальну цілісність, рішуче захищає основи міжнародного права як гарантію також власної національної безпеки Чехії", - йдеться в заяві українського посольства, розміщеному на його фейсбук-сторінці.

Дипломати повідомили, що українські правоохоронні органи ухвалять відповідні рішення щодо цього підприємця і закликали чеських правоохоронців відреагувати на інцидент та не допустити "подібні протиправні вчинки в майбутньому".