Командир підрозділу ППО 59 ОМПБр поділився своєю думкою про вплив F-16 на перебіг подій на лінії фронту.

Вздовж лінії фронту сили протиповітряної оборони знищують ворожі безпілотники та літаки. Проте після отримання Україною F-16 ситуація на фронті може змінитись колосально, адже по суті ці літаки є "наступальним ППО", — розповідає командир підрозділу ППО 59 ОМПБр команді "Українського свідка".

У новому відео проєкту “Український Свідок” — хлопці з підрозділу протиповітряної оборони 59 ОМПБр, які працюють на покровському напрямку. Вони вражають безпілотні цілі.

“Зазвичай це ”Орлани”, “Суперками” тощо, — розповідає боєць із позивним “Акула”. — Авіація до наших позицій не долітає. Цілі вражаємо успішно, але хотілося би мати новішу техніку — приміром, Avenger (американський самохідний зенітно-ракетний комплекс)”. Ці ЗРК є на озброєнні у України, проте їхня кількість зі зрозумілих причин засекречена.

Командир підрозділу має певну кваліфікацію: він вчився у повітряних силах — на “ППОшника” — чотири роки. Боєць висловив власну думку із приводу F-16. Інформація про отримання Україною перших літаків з’явилася у мережі наприкінці липня.

“F-16 змінять ситуацію на фронті колосально, — розповідає командир. — Вони можуть збивати цілі на дуже великій відстані. Ба більше, з отриманням F-16 ми також отримаємо нові зразки ППО, із якими ми будемо працювати у зв’язці”.