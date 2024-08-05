У Лозівському районі Харківщини на вибуховому пристрої підірвався чоловік

У селі Кругляківка Куп‘янського району внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено два будинки.

У селі Ков'яги Богодухівського району уламки дрона “Шахед” також поцілили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі у селі Нова Іванівка Лозівського району Харківської області загинув чоловік.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies