ГоловнаСуспільствоВійна

У Лозівському районі Харківщини на вибуховому пристрої підірвався чоловік

В області внаслідок російських обстрілів пошкоджено російську інфраструктуру.

У Лозівському районі Харківщини на вибуховому пристрої підірвався чоловік
Фото: Харківська ОВА

Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі у селі Нова Іванівка Лозівського району Харківської області загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Васищеве Харківському районі внаслідок падіння залишків безпілотника пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У селі Ков'яги Богодухівського району уламки дрона “Шахед” також поцілили по цивільній інфраструктурі. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У селі Кругляківка Куп‘янського району внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено два будинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies