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Росіяни увечері і вночі гатили по Дніпропетровській області з артилерії. Є поранені

Двоє потерпілих лікуватимуться вдома. 

Росіяни увечері і вночі гатили по Дніпропетровській області з артилерії. Є поранені
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Російська армія увечері та вночі била по Нікопольській громаді Дніпропетровської області. Ударів ворог завдав артилерією і безпілотником-камікадзе.

У Покровській громаді, яка постраждала найбільше, поранено двоє людей. Це 26-річний чоловік і жінка 70 років, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак. 

"Оговтуватися вони будуть вдома", – сказав він.

У громаді пошкоджено кафе, торговельний павільйон і автомат із водою. Ушкоджено вісім приватних будинків, шість господарських споруд, авто, сонячні панелі, газогін і лінії електропередач. 

"У Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Люди цілі", – додав Сергій Лисак. 

Росія обстріляла Дніпропетровську область
Фото: Сергій Лисак у Telegram
Росія обстріляла Дніпропетровську область

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