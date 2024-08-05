Росіяни увечері і вночі гатили по Дніпропетровській області з артилерії. Є поранені

Російська армія увечері та вночі била по Нікопольській громаді Дніпропетровської області. Ударів ворог завдав артилерією і безпілотником-камікадзе.

У Покровській громаді, яка постраждала найбільше, поранено двоє людей. Це 26-річний чоловік і жінка 70 років, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

"Оговтуватися вони будуть вдома", – сказав він.

У громаді пошкоджено кафе, торговельний павільйон і автомат із водою. Ушкоджено вісім приватних будинків, шість господарських споруд, авто, сонячні панелі, газогін і лінії електропередач.

"У Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Люди цілі", – додав Сергій Лисак.