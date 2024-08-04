На Хмельниччині ОВА перейменувала майже пів сотні вулиць у громадах

У Хмельницькій області перейменували 48 вулиць у дев'яти громадах на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
За його словами, він підписав відповідне розпорядження після того, як відповідні пропозиції напрацювала робоча група.
"Спільно з громадами ми результативно попрацювали і за час дії Закону область перейменувала майже 2 з половиною тисячі об'єктів топонімії", - додав Тюрін.
- У Харкові перейменують 48 вулиць та 3 станції метро.
- А ось голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул висловився проти перейменування топонімів у місті.