Голова Одеської ОВА відреагував на кампанію Труханова проти перейменувань

Олег Кіпер запевнив, що імперських та радянських назв в Одесі не буде.

Мер Одеси Геннадій Труханов продовжив поширювати наратив щодо того, що містяни нібито проти перейменувань вулиць, які мають радянські та імперські назви. Посадовець у своєму Telegram оприлюднив результати кількох опитувань, де більшість користувачів мережі виступають проти деколонізації.

На дії міського голови відреагував керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На своїй сторінці він, не називаючи ім'я Труханова, заявив, що тим, кому кортить прогулюватися вулицями з ворожими назвами, місце не в Одесі, а в Москві чи Уфі.

Кіпер переконаний, що в українському місті не може бути назв на честь людей, які отримували медалі з рук Путіна чи співпрацювали з КДБ. "Південній перлині України випав історичний шанс відірватися від імперських наративів та бути сучасним культурно незалежним містом, а не жити минулим", - наголосив чиновник.

Голова ОВА запевнив, що в Одесі не буде вулиць з назвами імперської та радянської доби.