Головне за четвер, 1 серпня: бої на Покровському напрямку, тендер для відбудови "Охматдиту", обмін засудженими між РФ та Заходом

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 серпня відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав 2 ракетних (2 ракети), 59 авіаційних ударів (зокрема задіяв 54 КАБ) та 623 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3412 обстрілів позицій наших військ. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 16 разів штурмували у районах Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у чотирьох локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Нью-Йорка і Північного.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 43 штурмових і наступальних дії.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 серпня – в новині.

Україна за рахунок іноземної допомоги розраховувала укомплектувати 14 бригад, але вийшло лише три. Саме брак ресурсів є основною причиною просування Росії на сході України, сказав український президент у інтерв'ю французьким медіа.

Володимир Зеленський сказав, що від початку пакети західної допомоги планували спрямувати саме для цих 14 бригад, військові яких мали забезпечити ротацію на фронті та замінити тих захисників, які воюють роками. Але витрачати допомогу довелося і на інші бригади, тож з нових вистачило лише на три.

"Хоча б десять, скажу вам відверто. Тому що стоять хлопці на полі бою, і їм треба відпочити. А як ви будете ротації проводити, якщо вони пусті?" – сказав президент.

Друга причина просування ворога – росіяни, які ідуть уперед і бояться відмовитися від наступу.

Докладніше – в новині.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де кидає в бій найбільш підготовлені штурмові підрозділи і намагається прорвати оборону на напрямку Желанне, Новогродівка й Покровськ.

Запеклі бої тривають і на Куп'янському напрямку в районі Піщаного, Макіївки та Стельмахівки. Але захисники тримають позиції, повідомив у Facebook головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після триденного перебування у бригадах, які тримають оборону на Харківському і Торецькому напрямках.

"Складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має. Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін. Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью Йорка, Південного, Залізного", – повідомив головком.

На Харківському напрямку тривають бої біля Глибокого і Вовчанська, але, за словами головнокомандувача, ворог успіху там не має і зазнає втрат.

"По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось", – додав він.

Для відбудови пошкодженого росіянами корпусу дитячої лікарні "Охматдит" обрали одну з найдорожчих тендерних пропозицій. ТОВ "Буд-технолоджі", яку "Благодійний фонд «Охматдит»" обрав переможцем закупівлі, запропонувала виконати роботи за 307 млн гривень, пишуть "Наші гроші".

Десять інших учасників тендеру пропонували виконати роботи за менші кошти – від 42 млн до 286 млн гривень. Але замовник не вів із ними перемовин.

"Аналіз «Наших грошей» показав, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт", – йдеться у матеріалі.

"Охматдит" наголошував, що ця закупівля не є класичним тендером. Це приватний конкурс, а кошти на ремонт використовуватимуть благодійні.

Більше інформації – в новині.

Росія провела з демократичними країнами обмін ув’язненими, помінявши політичних в'язнів, які мають громадянство західних країн і РФ, на російських кілера, шпигунів і шахраїв.

Про це повідомляє The Insider і наводить список ув’язнених, яких обміняли.

За даними видання, серед звільнених політв'язнів у РФ – опозиціонери, правозахисники, журналісти, а також люди, які потрапили під репресивну машину країни-агресора: Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрій Пивоваров, Олег Орлов, Олександра Скочиленко, Лілія Чанишева, Ксенія Фадєєва, Еван Гершкович, Ріко Крігер, Кевін Лік, Демурі (Дітер) Воронін, Вадим Патрік Шебель, Пол Вілан та Герман Мойжес. Всього 15 осіб.

Найцінніший "кадр", якого Росія отримала на обмін, - кілер з ФСБ Вадим Красіков. Він був виконавцем кількох замовних вбивств, зокрема бізнесмена Олександра Козлова в Карелії у 2007 році, бізнесмена Альберта Назранова у Москві у 2015 році, чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі у 2019 році та інших.

Подробиці – в новині.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!