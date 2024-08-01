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Олімпіада-2024. День 6. Куліш виграв срібло у стрільбі. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) Сьогодні, 1 серпня, скарбничка збірної

Сьогодні, 1 серпня, десять українських спортсменів візьмуть участь в Олімпіаді.

Олімпіада-2024. День 6. Куліш виграв срібло у стрільбі. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) Сьогодні, 1 серпня, скарбничка збірної
Сергій Куліш
Фото: НОК України

13:10. Владислав Бухов рятує збірну України з плавання від тотального провалу! Український плавець кваліфікувався до півфіналу з плавання на 50 метрів вільним стилем. Півфінальні запливи відбудуться у вечірній сесії змагань сьогодні.

12:55. Десь ми це вже бачили! Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко отримала три попередження (шидо) й поступилася іменитій італійці Алісі Балланді у чвертьфінал Олімпіади-2024. Українка змагатиметься у втішних сутичках з можливістю поборотися за бронзову медаль.

12:45. Людмила Оляновська, Марія Сахарук та Олена Собчук завершили виступи у спортивній ходьбі. Усі троє атлеток прийшли у 20 кращих на Олімпіаді. Оляновська фінішувала 14-ю, Сахару – 17-ю, а Собчук – 20-ю. 

12:35. У чвертьфіналі Єлизавета Литвиненко зустрінеться з першою сіяною, італійкою Алісою Белланді. Двобій розпочнеться за декілька хвилин. 

12:20. Сьогодні зі стрільбою все добре! Українка Вероніка Марченко здолала представницю Китайського Тайбею Лі Цай-Чи (6:4) у стрільбі з лука! Чудова робота від українки.

12:15. Бар’єр 1/8 фіналу подолано! Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко перемогла Лоріану Куку з Косова та вийшла до чвертьфіналу змагань!

12:10. Еквадорець Браян Даніель Пінтадозолотий медаліст зі спортивної ходьби серед чоловіків. Ігор Главан з України посів 40 місце.

 

12:00. Браво!!! Сергій Куліш виграв срібну медаль у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень. Золоту медаль здобув китайський стрілець Лю Юйкунь, а бронзову нагороду до свого активу записав Свапніл Кусале з Індії.

Вітаємо, друзі! У шостий змагальний день Олімпійських ігор-2024 Сергій Куліш здобув срібло. Загалом сьогодні відбудуться змагання у 25 видах спорту!

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