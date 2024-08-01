Олімпіада-2024. День 6. Куліш виграв срібло у стрільбі. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) Сьогодні, 1 серпня, скарбничка збірної

Сьогодні, 1 серпня, десять українських спортсменів візьмуть участь в Олімпіаді.

13:10. Владислав Бухов рятує збірну України з плавання від тотального провалу! Український плавець кваліфікувався до півфіналу з плавання на 50 метрів вільним стилем. Півфінальні запливи відбудуться у вечірній сесії змагань сьогодні.

12:55. Десь ми це вже бачили! Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко отримала три попередження (шидо) й поступилася іменитій італійці Алісі Балланді у чвертьфінал Олімпіади-2024. Українка змагатиметься у втішних сутичках з можливістю поборотися за бронзову медаль.

12:45. Людмила Оляновська, Марія Сахарук та Олена Собчук завершили виступи у спортивній ходьбі. Усі троє атлеток прийшли у 20 кращих на Олімпіаді. Оляновська фінішувала 14-ю, Сахару – 17-ю, а Собчук – 20-ю.

12:35. У чвертьфіналі Єлизавета Литвиненко зустрінеться з першою сіяною, італійкою Алісою Белланді. Двобій розпочнеться за декілька хвилин.

12:20. Сьогодні зі стрільбою все добре! Українка Вероніка Марченко здолала представницю Китайського Тайбею Лі Цай-Чи (6:4) у стрільбі з лука! Чудова робота від українки.

12:15. Бар’єр 1/8 фіналу подолано! Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко перемогла Лоріану Куку з Косова та вийшла до чвертьфіналу змагань!

12:10. Еквадорець Браян Даніель Пінтадо – золотий медаліст зі спортивної ходьби серед чоловіків. Ігор Главан з України посів 40 місце.

¡EL ORGULLO DE UN PAÍS! 🥇



Brian Daniel Pintado offers the first medal of the #Paris2024 Games to Ecuador! 🔥🚶

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LA FIERTÉ D'UN PAYS ! 🥇



Brian Daniel Pintado offre la première médaille des Jeux de Paris 2024 à l'Équateur ! 🔥🚶 pic.twitter.com/aaf0HeRtz8 — Paris 2024 (@Paris2024) August 1, 2024

12:00. Браво!!! Сергій Куліш виграв срібну медаль у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень. Золоту медаль здобув китайський стрілець Лю Юйкунь, а бронзову нагороду до свого активу записав Свапніл Кусале з Індії.

On target for first place! 🇨🇳



Liu Yukun clinches #gold for People’s Republic of China in shooting men’s 50m rifle 3 positions. That is their fourth shooting gold at Paris 2024.@OlympicsCN | @issf_official | #ShootingSport | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherForTomorrow pic.twitter.com/GjduA9YMya — The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024

Вітаємо, друзі! У шостий змагальний день Олімпійських ігор-2024 Сергій Куліш здобув срібло. Загалом сьогодні відбудуться змагання у 25 видах спорту!