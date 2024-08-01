Побороти привид Токіо: Куліш тріумфально повернувся на Олімпіаду та завоював срібну медаль

Сьогодні, 1 серпня, український стрілець завоював другу для України медаль на Олімпійських іграх у Парижі.

Український стрілець Сергій Куліш здобув першу срібну нагороду на Олімпіаді в Парижі. За умови тотального провалу наших снайперів на цьогорічних Іграх, медаль Куліша виглядає таким собі ковтком свіжого повітря. Особливо після провальних змагань у Токіо-2020.

Фото: EPA/UPG Сергій Куліш під час виступу на Олімпіаді в Ріо-2016.

Сергій Куліш – це іменитий український стрілець, який вже має в активі срібну нагороду Ігор – він здобув її у Ріо-2016. За п’ять років Сергій приїхав до Токіо та був налаштований на ще одну нагороду. Він до останнього боровся за медаль, але у найвідповідальніший момент вистрілив у сусідню мішень.

Це не дозволило йому підтвердити свій статус. За його словами, причина такого прикрого промаху була в розв’язаному ґудзикові під час стрільби.

«У мене розстібнувся ґудзик, я відчув певний дискомфорт, але час ішов, треба було робити постріл», – сказав тоді Куліш.

Тренер стрільця Олександр Камінський зауважив, що такі випадки трапляються один раз на мільйон.

«Я побачив, що постріл є, але на мішені жодної реакції. Спершу подумав, що електроніка – таке буває, не показує постріл. Але тут, бачу, хорват Горса звернувся до суддів і вказує на ціль. Тоді я зрозумів, що Сергій стрельнув йому в ціль, та ще й у десятку. Куліш був готовий, йшов у трійці лідерів, міг поборотися за перше-друге місце. І навіть після того інциденту він потрапляв до десятки. Начебто психологічно він готовий, але це неймовірний випадок. Один раз на мільйон. І сталося з нами», – сказав тоді коуч після змагань.

Зокрема, через цей інцидент Сергій мав подвійну мотивацію у Парижі. У 2022 році він виграв Чемпіонат світу зі стрільби з гвинтівки з 50 метрів, тому на Олімпіаду їхав у статусі одного з фаворитів змагань.

Фото: EPA/UPG Сергій Куліш під час стрільби з гвинтівки на Олімпійських іграх у Парижі.

Безпосередньо на Іграх у Парижі Сергій Куліш якісно відстрілявся у своїй дисципліні, навіть очолюючи таблицю упродовж зустрічі. У підсумку він завоював срібну нагороду. Куліш – єдиний український стрілець, який зміг принести нашій країні медаль, хоч здавалося, що стрільба – це наша дисципліна.

У Парижі триває шостий змагальний день Олімпіади-2024. В активі України бронзова й срібна медалі.