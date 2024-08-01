Сьогодні відбудеться матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій "Полісся" - "Олімпія"

Сьогодні, 1 серпня футбольний клуб "Полісся" проведе матч-відповідь проти словенської "Олімпії" в рамках другого відбіркового раунду Ліги конференцій.

Гра відбудеться в Глівіце (Польща) на Міському стадіоні і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Перша зустріч завершилася поразкою "Полісся" з рахунком 0:2.

Якщо українці зможуть пройти "Олімпію", то в третьому раунді кваліфікації зустрінуться з тим, хто програв у парі "Шериф" - "Ельфсборг".

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet незначним фаворитом поєдинку вважають житомирський клуб. На перемогу "Полісся" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,53. Нічия – 3,45. Виграш словенської команди – 2,80.