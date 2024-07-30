Роман Яремчук став гравцем грецького “Олімпіакоса”

Грецький футбольний клуб “Олімпіакос” оголосив про придбання 28-річного форварда Романа Яремчука.

Про це йдеться на сайті клубу.

Зазначається, що Роман Яремчук народився 27 листопада 1995 року у Львові. З львівських «Карпат» перейшов до київського «Динамо», за першу команду якого грав після оренди в «Олександрії» (17 матчів, 6 голів).

Влітку 2017 року його придбав клуб “Гент”. За чотири роки в бельгійській команді він записав 152 матчі і забив 61 гол, після чого перейшов у «Бенфіку» (47 матчів, 9 голів). Влітку 2022 року він підписав контракт з «Брюгге», за який провів 32 матчі, забив шість голів і віддав три гольові передачі.

У завершеному сезоні грав у «Валенсії» (29 матчів, чотири голи), на правах оренди у «Брюгге».

Яремчук провів 58 матчів за збірну України, з якою він грав на Євро-2024, забив переможний гол у ворота Словаччини. Він забив загалом 16 голів у своїй представницькій групі, яку він також представляв на рівнях U17, U18, U19, U20 та U21.

“Романе, ласкаво просимо в Олімпіакос”, – йдеться у повідомленні клубу.