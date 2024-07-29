Збірна України зі спортивної гімнастики посіла п'яте місце в командному фіналі Олімпіади

На Олімпійських іграх у Парижі розіграли перший комплект нагород зі спортивної гімнастики.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Українські спортсмени посіли п'яте місце в чоловічому командному багатоборстві.
Призові місця у фіналі вибороли збірні Японії, Китаю та США. Крім того, збірну України випередила команда Великобританії.
Це кращий результат українських спорсменів на Олімпіадаї з 2000 року.
- Українська пара стрибунів Олексій Середа – Кирило Болюх фінішувала на п’ятому місці у стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді.