Збірна України з футболу не вийшла з групи на Олімпійських іграх-2024

Збірна України з футболу поступилася Аргентині (0:2) у третьому матчі групового етапу Олімпійських ігор-2024.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
У складі Аргентини відзначилися Альмада (47 хвилина) та Ечеверрі (90+1).
У паралельному матчі квартету Марокко розгромило Ірак – 3:0.
За підсумками трьох поєдинків підопічні Руслана Ротаню посіли третю сходинку групи В з 3 очками в активі.
Нагадаємо, упродовж групового етапу Олімпіади-2024 Україна поступилася Іраку (1:2) та здолала Марокко (2:1). Наша команда вперше в історії взяла участь в Олімпійських іграх.