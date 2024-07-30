Збірна України з футболу не вийшла з групи на Олімпійських іграх-2024

Синьо-жовті залишилися на третій сходинці квартету.

Збірна України грає проти Аргентини на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Збірна України з футболу поступилася Аргентині (0:2) у третьому матчі групового етапу Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

У складі Аргентини відзначилися Альмада (47 хвилина) та Ечеверрі (90+1).

У паралельному матчі квартету Марокко розгромило Ірак – 3:0.

За підсумками трьох поєдинків підопічні Руслана Ротаню посіли третю сходинку групи В з 3 очками в активі.

Нагадаємо, упродовж групового етапу Олімпіади-2024 Україна поступилася Іраку (1:2) та здолала Марокко (2:1). Наша команда вперше в історії взяла участь в Олімпійських іграх.