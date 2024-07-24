Україна поступилася Іраку на старті футбольного турніру Олімпіади-2024

Збірна України з футболу поступилася одноліткам з Іраку (1:2) у першому раунді групового етапу Олімпійських ігор у Парижі, повідомила пресслужба ОІ на офіційному сайті.

У першому таймі синьо-жовті діяли активніше, створивши декілька небезпечних моментів. На 36 хвилині Брагару пройшов лівим флангом та відпасував на Хланя, але останній не влучив у ворота з близької відстані.

На 53-й Рубчинський першим опинився на добиванні й відкрив рахунок у матчі. За 3 хвилини арбітр призначив суперечливий пенальті у ворота українців – Хуссейн реалізував 11-метровий. На 75-й Джассім опинився на ударній позиції перед воротами Фесюна та вразив лівий кут воріт – 1:2.

Збірна України з футболу йде останньою у групі В після першого туру. У паралельному матчі збірна Аргентини поступилася Марокко (1:2).

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії грає на олімпійському турнірі.