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Збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу у матчі з Марокко на Олімпіаді-2024

Українці забили вирішальний гол на дев’ятій доданій до основного часу хвилині.

Збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу у матчі з Марокко на Олімпіаді-2024
Фото: УАФ

Збірна України з футболу перемогла Марокко (2:1) у другому турі групи В на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомили на офіційному сайті Олімпіади.

У першому таймі на 22 хвилині Криськів після пасу Брагару вразив лівий кут воріт суперника – 1:0.

Марокканці зрівняли рахунок на 64-й з пенальті – забив Рахімі. Вирішальний гол до власного активу записав Краснопір, відгукнувшись на пас Олега Федора на 99-й хвилині гри.

Перемога дозволила підопічним Руслана Ротаня піднятися на третю сходинку квартету В з 3 очками в активі. У паралельному матчі Аргентина здолала Ірак (3:1). 

Усі команди групи В мають по три очки в активі. У третьому турі збірна України зустрінеться з Аргентиною 30 липня. Початок матчу – о 18:00.

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