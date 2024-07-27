Розклад змагань Олімпіади-2024 на 27 липня

Сьогодні, 27 липня, офіційно розпочинаються Олімпійські ігри у Парижі.

Українка Влада Харькова (праворуч) під час чвертьфінального матчу на шпазі серед жінок на Євро-2024 у Базелі, Швейцарія, 18 черв

27 липня за олімпійську медаль на Іграх у Парижі можуть поборотися Дільш Халматов, Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан-Фейбі Бежура, Анна Письменська, Вікторія Кесарь і Юлія Бірюкова.

Розклад змагань на 27 липня:

11:00. Дзюдо, кваліфікація. Дільшот Халматов (60 кг).

11:30. Стрільба, пневматичний пістолет 10 м, чоловіки, кваліфікація. Павло Коростильов, Віктор Банькін.

11:50. Фехтування, шпага, кваліфікація. Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан-Фейбі Бежура.

12:00. Стрибки у воду, 3-метровий трамплін, дуети. Анна Письменська – Вікторія Кесарь.

13:00. Теніс, жінки. Марта Костюк – Юлія Путінцева.

13:00. Теніс, жінки. Ангеліна Калініна (Україна) – Аранча Рус (Нідерланди).

13:00. Теніс, жінки. Даяна Ястремська (Україна) – Лаура Пігоссі (Бразилія).

13:00. Теніс, жінки, пари. Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Чжен Сайсай / Ван Сінюй (Китай)

13:30. Стрільба, пневматичний пістолет 10 м, жінки, кваліфікація. Олена Костевич

15:30. Велоспорт, роздільна гонка у велошосе. Юлія Бірюкова

16:30. Спортивна гімнастика, кваліфікація. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Радомир Стельмах

16:30. Регбі-7, півфінал. ЮАР – Франція

17:00. Регбі-7, півфінал. Фіджі – Австралія

17:00. Дзюдо, фінал. Ймовірно Дільшот Халматов (до 60 кг)

18:00. Футбол, чоловіки. Україна – Марокко

19:30. Веслування, слалом, кваліфікація. Вікторія Ус (другий заїзд)

20:45. Регбі-7, фінал

21:00. Настільний теніс, жінки, 1/32 фіналу. Соломія Братейко

21:40. Фехтування, шпага, фінал. Ймовірно Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан-Фейбі

Хто з українців має шанси завоювати медаль Олімпіади-2024 – в матеріалі LB.ua.

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Парижі триватимуть до 11 серпня. Усі найцікавіші моменти кожного змагального дня Олімпіади – у трансляції LB.ua.