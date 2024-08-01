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Сестри Кіченок поступилися у чвертьфіналі та завершили виступи на Олімпіаді-2024

Україна залишилася без представниць тенісу на Олімпійських іграх у Парижі.

Сестри Кіченок поступилися у чвертьфіналі та завершили виступи на Олімпіаді-2024
Українські тенісистки Надія Кіченок (ліворуч) та Людмила Кіченок (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Людмила та Надія Кіченки програли іспанській парі Крістіана Букса – Сара Соррібес-Тормо у чвертьфіналі Олімпійських ігор – 3:6, 6:2, 10:12.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Матч тривав 1 годину 43 хвилини. Упродовж гри українки виконали 1 подачу навиліт та допустили 4 подвійні помилки.

Українки повторили свій найкращий результат на Іграх – у Токіо вони теж зупинилися у чвертьфіналі.

Нагадаємо, раніше виступи на Олімпіаді завершили Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна й Марта Костюк. 

В активі збірної України бронзова та срібна медалі, які здобули Ольга Харлан і Сергій Куліш.

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