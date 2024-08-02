Підсумки 6 змагального дня Олімпіади: медаль Куліша та ривок американців

Після шостого дня на Олімпіаді США піднялися на другу сходинку медального заліку.

1 серпня український стрілець Сергій Куліш здобув для України перше срібло на Олімпійських іграх у Парижі. У стрільбі з кульової гвинтівки з трьох позицій він йшов першим, але у підсумку став другим, поступившись Лю Юйкуню.

Фото: EPA/UPG Українець Сергій Куліш під час стрільби на Олімпійських іграх-2024.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченки зупинилися у чвертьфіналі, поступившись іспанській парі Крістіана Букса – Сара Соррібес-Тормо – 3:6, 6:2, 10:12. Сестри повторили свій найкращий результат на Олімпіаді – у Токіо вони теж поступилися в 1/4 фіналу.

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко перемогла в 1/8 фіналу змагань Лоріану Куку з Косова. У чвертьфіналі вона поступилася представниці Італії Аліче Белланді, тому отримала шанс поборотися за бронзову медаль у втішних сутичках. На жаль, змагальний день Єлизавета завершила з поразки – у втішній сутичці вона поступилася Ма Чженчжао.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Українська атлетка Людмила Оляновська під час виступу на Олімпіаді-2024.

Без медалей виступили на змаганнях наші атлети у спортивній ходьбі. Українець Ігор Главан у моменті йшов другим, але фінішував у підсумку на 40-й позиції. Серед трьох українок найкраще фінішувала Людмила Оляновська – 14-та позиція. Марія Сахару та Олена Собчук завершили змагання на 17-му та 20-му місцях відповідно.

Не зміг вийти до фіналу й український плавець Владислав Бухов. Він посів 11-ту сходинку у півфіналі змагань з плавання на 50 метрів вільним стилем та завершив виступи на Іграх.

Фото: EPA/UPG Золота медалістка Сімона Байлз із США позує з золотою медаллю на подіумі після фіналу жіночого багатоборства на змаганнях з художньої гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 1 серпня 2024 року.

У загальному рейтингу відчутно додала збірна США. Американці завоювали чотири золоті медалі.

Десятка кращих:

1. Китай – 24 (11 золотих + 7 срібних + 6 бронзових медалей)

2. США – 37 (9 + 15 + 13)

3. Франція – 27 (8 + 11 + 8)

4. Австралія – 18 (8 + 6 + 4)

5. Японія – 16 (8 + 3 + 5)

6. Велика Британія – 20 (6 + 7 + 7)

7. Південна Корея – 12 (6 + 3 + 3)

8. Італія – 16 (5 + 7 + 4)

9. Канада – 8 (3 + 2 +3)

10. Німеччина – 6 (2 + 2 + 2)

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35. Україна – 2 (0 + 1 + 1)

Нагадаємо, збірна України має в активі 2 медалі на Олімпійських іграх у Парижі: Ольга Харлан здобула бронзу, а Сергій Куліш – срібло.