Хижняк вийшов до півфіналу Олімпійських ігор-2024

Сьогодні, 2 серпня, український боксер Олександр Хижняк (80 кг) одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Вандерлея Де Соузу Перейру у чвертьфіналі Олімпіади-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Українець у притаманній для себе манері виграв усі раунди з максимальною різницею (5:0). Вийшовши до півфіналу, Олександр гарантував собі олімпійську медаль. Щоб виграти золото, йому потрібно здобути ще дві перемоги.

В 1/8 фіналу Олександр здолав угорця Пилипа Акілова за очками.

Нагадаємо, Хижняк – срібний призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо.