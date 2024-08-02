Розклад змагань Олімпіади-2024 на 2 серпня

Сьогодні, 2 серпня, у сьомий змагальний день Олімпіади-2024 відбудуться змагання у 27 видах спорту. Зокрема, на Іграх стартують українські легкоатлети.
Розклад змагань на 2 серпня:
10:00. Стрільба, 25 м, пістолет, жінки, кваліфікація. Олена Костевич
11:00. Дзюдо, жінки, +78 кг. Христина Гоман.
11:10. Легка атлетика, чоловіки, метання молота. Михайло Кохан
11:15. Легка атлетика, жінки, стрибки у висоту, кваліфікація. Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко
12:00. Стрибки у воду, чоловіки, синхронні стрибки з трампліна 3 м. Олег Колодій, Данило Коновалов
12:06. Академічне веслування, чоловіки, двійка парна розпашна легкої ваги, фінал B. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов
17:00 – дзюдо, жінки, +78 кг, фінал. Ймовірно Христина Гоман
17:40. Каное-слалом, жінки, байдарки-крос. Вікторія Ус
19:15. Легка атлетика, жінки, потрійний стрибок, кваліфікація. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук
20:10. Легка атлетика, змішана естафета 4х400 м, кваліфікація. Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак, Олександр Погорілко, Данило Даниленко
21:10. Легка атлетика, чоловіки, штовхання ядра, кваліфікація. Роман Кокошко
22:36. Бокс, чоловіки, 80 кг, чвертьфінал. Олександр Хижняк
Нагадаємо, Україна на паризькій Олімпіаді має в активі дві медалі: бронзову нагороду Ольги Харлан у фехтуванні та срібло Сергія Куліша у стрільбі.