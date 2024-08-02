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Марина Бех-Романчук кваліфікувалася до фіналу у потрійному стрибку на Олімпіаді-2024

Ольга Корсун завершила виступи на змаганнях.

Марина Бех-Романчук кваліфікувалася до фіналу у потрійному стрибку на Олімпіаді-2024
Українка Марина Бех-Романчук бере участь у кваліфікації жіночого потрійного стрибка на змаганнях з легкої атлетики на Олімпійськ
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 серпня, відбулися кваліфікаційні змагання з потрійного стрибка на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стрибнула на 14.30 метра та посіла сьому сходинку в таблиці. Для кваліфікації до фіналу потрібно було потрапити до 12-ти кращих. 

Ще одна українка Ольга Корсун стала 29 та завершила виступи на Олімпіаді.

Фінал у потрійному стрибку відбудеться завтра, 3 серпня. Орієнтовний початок – о 21:20 за Києвом.

Нагадаємо, сьогодні українські стрибунки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко теж кваліфікувалися до фіналу Олімпійських ігор-2024.

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