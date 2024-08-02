Бех-Романчук: “Я не розуміла, чи зможу взагалі стрибати”

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла LB.ua, з якими проблемами зі здоров’ям вона приїхала на Олімпійські ігри у Парижі.

“Я відчула свою стопу, набралася впевненості на завтра. Я заходила на свій сектор і не розуміла, як воно буде, чи зможемо ми взагалі стрибати. У зв’язку з проблемами зі стопою, я намагалася зробити усе максимально економно. Тренери наполягали на тому, щоб я не робила ще дві спроби. На жаль, я не встигла розстрибатися, розімнутися нормально. Коли я робила першу спробу, то діяла без розминки й без “розстрибки”. Завтра будуть ті змагання, на яких я віддам себе всю, хай там що. Сьогодні потрібно було зробити все, щоб я завтра могла стрибати”, – сказала Бех-Романчук.

За її словами, атмосфера у Парижі набагато краща, ніж була в Токіо.

“Атмосфера стадіону мені дуже сподобалася. У Токіо стадіон був пустий. Мені здавалося, що я йду на тренування. У Парижі ж тебе підтримує публіка і це прекрасно. Сектор стандартний. За останні три роки усі великі старти фактично усі великі старти проходили га такій доріжці”, – пояснила легкоатлетка.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук кваліфікувалася до фіналу з потрійного стрибка на Олімпіаді з сьомого місця. Фінал у цій дисципліні відбудеться завтра, 2 серпня. Початок змагань – орієнтовно о 21:20 за Києвом.