Генштаб: на Покровському напрямку за день відбулось 43 бойових зіткнення

На Покровському напрямку за день відбулось 43 бойових зіткнення

Станом на 22:00 1 серпня відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних (дві ракети), 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 54 КАБ) та 623 удари дронами-камікадзе, здійснив 3412 обстрілів позицій наших військ. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій.

Шість разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час всі ці боєзіткнення у районах Андріївки, Стельмахівки та Піщаного завершились.

На Лиманському напрямку за день російські війська чотири рази штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Торське і Макіївка.

На Сіверському напрямку наші війська зупинили дев’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Іванодар’ївки та Виїмки. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій, у районі Виїмки, триває.

На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 16 разів штурмували у районах Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у чотирьох локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Нью-Йорка і Північного.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Желанного. Шість боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 92 та поранили 135 окупантів. Знищено два автомобіля та гармата Д-30. Також знешкоджено чотири ворожих авто, САУ 2С1 «Гвоздика» і РСЗВ БМ-21 «Град» загарбників.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується чотири бойових зіткнення. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку поразкою ворога завершився бій біля Водяного.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дві атаки неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворожий штурм на лівобережжі Дніпра зазнав невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів з 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.