Снаряди знайшли у річці Сіверський Донець у Краматорському районі Донецької області.

Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів

Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили в одній із водойм Донеччини артилерійські снаряди.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Група підводного розмінування Служби порятунку проводила обстеження ділянки річки Сіверський Донець у Краматорському районі, де і натрапила на небезпечну знахідку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 15 снарядів калібром 152 мм.

В ДСНС нагадали, що за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС виявили та знищили у Покровському та Краматорському районах 19 одиниць вибухонебезпечних предметів на території площею 6,52 га та 0,05 га акваторії.

Фото: ДСНС Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів

Фото: ДСНС Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів