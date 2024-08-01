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Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів

Снаряди знайшли у річці Сіверський Донець у Краматорському районі Донецької області.

Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів
Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів
Фото: ДСНС

Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили в одній із водойм Донеччини артилерійські снаряди

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Група підводного розмінування Служби порятунку проводила обстеження ділянки річки Сіверський Донець у Краматорському районі, де і натрапила на небезпечну знахідку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 15 снарядів калібром 152 мм.

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В ДСНС нагадали, що за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС виявили та знищили у Покровському та Краматорському районах 19 одиниць вибухонебезпечних предметів на території площею 6,52 га та 0,05 га акваторії.

Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів
Фото: ДСНС
Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів

Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів
Фото: ДСНС
Співробітники ДСНС виявили та знешкодили на Донеччині 15 артилерійських снарядів

  • У с. Марушівка Звягельського району Житомирської області двоє хлопчиків знайшли на смітнику 152-мм снаряд часів минулих війн.
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