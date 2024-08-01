Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили в одній із водойм Донеччини артилерійські снаряди.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Група підводного розмінування Служби порятунку проводила обстеження ділянки річки Сіверський Донець у Краматорському районі, де і натрапила на небезпечну знахідку”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 15 снарядів калібром 152 мм.
В ДСНС нагадали, що за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС виявили та знищили у Покровському та Краматорському районах 19 одиниць вибухонебезпечних предметів на території площею 6,52 га та 0,05 га акваторії.
- У с. Марушівка Звягельського району Житомирської області двоє хлопчиків знайшли на смітнику 152-мм снаряд часів минулих війн.