Правоохоронці повідомили про підозру ймовірно причетному до вибуху гранати у Херсоні

У Херсоні чоловік підірвав гарнату, людина загинула, 5 поранених

Співробітники поліції повідомили херсонцю про підозру у вбивстві та незаконному обігу зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Ввечері 31 липня у Херсоні в результаті вибуху гранати 69-річний чоловік загинув, п’ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.

“Під час огляду домоволодіння в одному з господарських приміщень правоохоронці виявили та вилучили незареєстровану гладкоствольну рушницю, понад 50 набоїв до стрілецької зброї та більше 60 патронів до мисливської зброї”, - розповіли в поліції.

Підозрюваний повідомив, що знайшов вилучене на вулиці після деокупації Херсона. Так само він знайшов і гранату, яку підірвав. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.