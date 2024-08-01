Правоохоронці повідомили про підозру ймовірно причетному до вибуху гранати у Херсоні

Співробітники поліції повідомили херсонцю про підозру у вбивстві та незаконному обігу зброї.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
Ввечері 31 липня у Херсоні в результаті вибуху гранати 69-річний чоловік загинув, п’ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.
“Під час огляду домоволодіння в одному з господарських приміщень правоохоронці виявили та вилучили незареєстровану гладкоствольну рушницю, понад 50 набоїв до стрілецької зброї та більше 60 патронів до мисливської зброї”, - розповіли в поліції.
Підозрюваний повідомив, що знайшов вилучене на вулиці після деокупації Херсона. Так само він знайшов і гранату, яку підірвав. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.