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Жителів Херсонщини попередили про ймовірні масовані обстріли з боку РФ

Жителів області просять заради безпеки залишатися вдома.

Жителів Херсонщини попередили про ймовірні масовані обстріли з боку РФ

Жителів Херсонськоїі області попередили про ймовірні російські масовані обстріли 2 серпня, зокрема  ідеться про населені пункти, які знаходяться вздовж Дніпра, у тому числі Херсона. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Цього дня (2 серпня, — ред) росіяни, схиблені на символізмі, святкують день вдв. Тому ймовірні ворожі терористичні атаки", — наголосив Прокудін. 

Очільник ОВА порадив мешканцям області завтрашній день краще провести вдома: "Не пересувайтеся вулицями без гострої потреби та не відвідуйте людні місця. У разі обстрілів, пройдіть до найближчого сховища або вуличного укриття. Бережіть себе". 

З 1 серпня росіяни запровадили "спеціальний режим" вздовж 15 кілометрової прибережної зони Дніпра з боку тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.

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