Тендер на зведення Національного військового кладовища виграла компанія, створена після його оголошення

У фірми "Білдінг ЮА" при подані заявки були численні порушення документації.

1 серпня було визначено компанію, яка збудує 1-шу чергу Національного військового меморіального кладовища у Гатненській громаді Київщини. Тендер, як повідомляє "Главком" з посиланням на систему ProZorro, виграла фірма "Білдінг ЮА".

За проведення робіт виконавець хоче отримати 1,75 мільярда гривень, що трошки менше очікуваної замовником вартості у 1,8 млрд. Будівництво 1-шої черги комплексу має завершитися до кінця 2025 року.

Журналісти звертають увагу, що "Білдінг ЮА" була створена на наступний день після оголошення тендеру - 4 липня 2024 року. Засновниками виступили три підприємства, одне з яких до кінця 2023 року мало серед списку власників громадянку Росії.

Документи, надані фірмою на тендер, спершу містили численні порушення. В них не вистачало відомостей щодо наявності у підрядника відповідного обладнання та деяких інших даних, були присутні неточності, а антикорупційна програма та наказ про призначення уповноваженого з її реалізації не були додані до пакету. На усунення недоліків компанії надали тиждень, після чого державна установа-замовник зазначила, що пропозиція відповідає тендерним умовам.