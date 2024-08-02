Другий український корвет, збудований у Туреччині, спустили на воду

Міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook заявив про завершення спорудження у Туреччині другого корвета для українського флоту. Корабель "Гетьман Іван Виговський" урочисто спустили на воду у Стамбулі.

Участь в церемонії, окрім урядовця, взяла перша леді України Олена Зеленська, а також командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

За словами Умєрова, "Гетьман Іван Виговський" та інший корвет цього проєкту "Гетьман Іван Мазепа", який зійшов з верфі раніше, оснащені найсучаснішою зброєю і стануть "вагомим доповненням до нашого флоту". Україна "зламала домінування росіян на морі, знищивши десятки суден" і активно розширює можливості ВМС в акваторії Чорного та Азовського морів.