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Сили оборони за тиждень ліквідували 8 220 росіян, 67 танків та 5 ворожих установок ППО

Воїни ЗСУ знищили 7 ворожих ракет та майже 340 безпілотників.

Сили оборони за тиждень ліквідували 8 220 росіян, 67 танків та 5 ворожих установок ППО
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За тиждень бійці Збройних сил України ліквідували близько 8 220 російських окупантів і 1424 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ  Олександр Павлюк.

За тиждень з 28 липня по 4 серпня 2024 року втрати противника склали близько 8220 осіб особового складу. Також суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 67 танків
  • 160 бойових броньованих машин
  • 340 артилерійських систем
  • 11 РСЗВ
  • 5 установок ППО
  • 434 одиниці автотехніки
  • 63 одиниць спецтехніки

Окрім цього, Сили оборони знищили 7 ракет та 337 БпЛА.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1150 росіян.

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