Сили оборони за тиждень ліквідували 8 220 росіян, 67 танків та 5 ворожих установок ППО

За тиждень бійці Збройних сил України ліквідували близько 8 220 російських окупантів і 1424 одиниці озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
За тиждень з 28 липня по 4 серпня 2024 року втрати противника склали близько 8220 осіб особового складу. Також суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 67 танків
- 160 бойових броньованих машин
- 340 артилерійських систем
- 11 РСЗВ
- 5 установок ППО
- 434 одиниці автотехніки
- 63 одиниць спецтехніки
Окрім цього, Сили оборони знищили 7 ракет та 337 БпЛА.
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1150 росіян.