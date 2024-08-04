Сили оборони за тиждень ліквідували 8 220 росіян, 67 танків та 5 ворожих установок ППО

Воїни ЗСУ знищили 7 ворожих ракет та майже 340 безпілотників.

За тиждень бійці Збройних сил України ліквідували близько 8 220 російських окупантів і 1424 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

За тиждень з 28 липня по 4 серпня 2024 року втрати противника склали близько 8220 осіб особового складу. Також суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

67 танків

160 бойових броньованих машин

340 артилерійських систем

11 РСЗВ

5 установок ППО

434 одиниці автотехніки

63 одиниць спецтехніки

Окрім цього, Сили оборони знищили 7 ракет та 337 БпЛА.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1150 росіян.