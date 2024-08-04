Армія РФ маже 30 разів обстрілювала Донецьку область

З лінії фронту евакуйовано 123 людини, у тому числі 8 дітей.

За минулу добу ворог 27 разів обстріляв населені пункти Донеччини. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди та промислові об'єкти.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 123 людини, у тому числі 8 дітей", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

У Курахівці Покровського району пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та промзону. У Новоекономічному Гродівської ТГ пошкоджено 3 будинки. У Новогродівці зруйновано 4 гаражі. В Українську Селидівської ТГ пошкоджено будинок.

У Покровську 1 людина загинула і 2 поранено, зруйновано 2 будинки і промислову будівлю, пошкоджено 21 приватний будинок і багатоповерхівку.

Фото: Вадим Філашкін

У Мирнограді поранено людину. У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки, лінія електропередач та будівля підприємства.

В Іллінівській ТГ пошкоджені 6 об'єктів: 4 у Плещіївці, 1 у Старій Миколаївці та Катеринівці.

Фото: Вадим Філашкін

У Торецьку Бахмутського району поранено людину, пошкоджено будинок.

У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську 3 будинки зруйновано і 2 пошкоджено.