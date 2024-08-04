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Сили оборони: окупанти залучають іноземців до боїв у Вовчанську на Харківщині

Також ворог проводить переміщення особового складу поблизу Вовчанська.

Сили оборони: окупанти залучають іноземців до боїв у Вовчанську на Харківщині
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

На Харківському напрямку армія ворога почала залучати іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту.

Про це заявили в ОТУ "Харків".

"У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу. Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста. До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", — ідеться у повідомленні.

Також в районі населеного пункту Глибоке ворог здійснив переміщення та роззосередження особового складу по бойовим позиціям, безуспішно намагався атакувати позицій Сил оборони. 

В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.

Від початку доби триває 4 бойові зіткнення в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. 

  • На Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.
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