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Міненерго заявило, що захист об'єктів енергоінфраструктури є одним із пріоритетів

Також цілодобового триває відновлення і ремонт потужностей.

Міненерго заявило, що захист об'єктів енергоінфраструктури є одним із пріоритетів
Ремонтні роботи енергетиків
Фото: ДТЕК

Захист обʼєктів енергетичної інфраструктури наразі є одним з найбільших пріоритетів.

Про це в етері телемаратону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, йдеться на сайті Міненерго.

"Захист наших енергетичних об'єктів - це питання номер один. І відновлення,  і ремонти активно здійснюються, однак не хочеться, щоб це відновлене і поремонтоване знову було атаковане і пошкоджене росіянами», - сказала Гринчук.

За її словами, енергетики працюють цілодобово, тож вдалося відновити і відремонтувати багато потужностей. Водночас триває робота над захистом енергооб'єктів, зокрема, щодо протиповітряної оборони, продовження здійснення заходів з фізичного захисту.

Гринчук додала, що для найшвидшого відновлення залучають внутрішні ресурси і міжнародну допомогу. Для цього створили спеціальну робочу групу для координації міжнародної допомоги, проведення ремонтів та відновлення, встановлення розподіленої генерації, забезпечення резервного живлення критичної інфраструктури. 

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