Міненерго заявило, що захист об'єктів енергоінфраструктури є одним із пріоритетів

Захист обʼєктів енергетичної інфраструктури наразі є одним з найбільших пріоритетів.

Про це в етері телемаратону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, йдеться на сайті Міненерго.

"Захист наших енергетичних об'єктів - це питання номер один. І відновлення, і ремонти активно здійснюються, однак не хочеться, щоб це відновлене і поремонтоване знову було атаковане і пошкоджене росіянами», - сказала Гринчук.

За її словами, енергетики працюють цілодобово, тож вдалося відновити і відремонтувати багато потужностей. Водночас триває робота над захистом енергооб'єктів, зокрема, щодо протиповітряної оборони, продовження здійснення заходів з фізичного захисту.

Гринчук додала, що для найшвидшого відновлення залучають внутрішні ресурси і міжнародну допомогу. Для цього створили спеціальну робочу групу для координації міжнародної допомоги, проведення ремонтів та відновлення, встановлення розподіленої генерації, забезпечення резервного живлення критичної інфраструктури.