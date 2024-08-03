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З понеділка можливе сповільнення пропуску вантажівок через пункт пропуску «Дорогуськ - Ягодин»

Заплановано ремонт одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.

З понеділка можливе сповільнення пропуску вантажівок через пункт пропуску «Дорогуськ - Ягодин»
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

З понеділка можливе сповільнення пропуску вантажівок через пункт пропуску «Дорогуськ - Ягодин» на українсько-польському кордоні, повідомляє ДПСУ. 

За інформацією польської сторони, в пункті пропуску «Дорогуськ - Ягодин» на ділянці «вʼїзд у Республіку Польща» з 10:00 год. 5 серпня 2024 року планується проведення ремонту одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття. 

У зв’язку з цим можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України.

З метою уникнення затримок при перетині кордону перевізникам радять за можливості обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон.

Про терміни закінчення ремонтних робіт повідомлять додатково.

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