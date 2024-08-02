На спецрахунку НБУ для підтримки армії залишилося понад 1,3 млрд грн

Загалом від початку повномасштабного вторгнення надійшло більш ніж 37 млрд грн.

Станом на 1 серпня 2024 року на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Сил оборони 24 лютого 2022 року, залишилося понад 1,3 млрд грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

За минулий місяць на спецрахунок перерахували понад 183 млн грн.

Усього, за інформацією Нацбанку, з початку війни на спецрахунок надійшло понад 37 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували громадяни та підприємства України і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 35,9 млрд грн, у липні– понад 185,8 млн грн.