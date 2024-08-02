Через російський обстріл Херсона постраждав цивільний

Російська армія атакувала місто Херсон. Через ворожі обстріли постраждав 68-річний мешканець міста.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За інформацією глави МВА, до лікарні звернувся чоловік 1955 року народження.
Унаслідок обстрілів чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення спини.
Стан потерпілого легкий. Лікуватиметься амбулаторно.
- Російські війська атакували Херсон з безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці. Унаслідок атаки загинула людина.