Через російський обстріл Херсона постраждав цивільний

За інформацією глави МВА, до лікарні звернувся чоловік 1955 року народження.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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