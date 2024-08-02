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Через російський обстріл Херсона постраждав цивільний

Унаслідок обстрілу Херсона постраждав 68-річний чоловік.

Через російський обстріл Херсона постраждав цивільний
Обстріл Херсона 18.07.2024
Фото: Скриншот відео

Російська армія атакувала місто Херсон. Через ворожі обстріли постраждав 68-річний мешканець міста.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За інформацією глави МВА, до лікарні звернувся чоловік 1955 року народження.

Унаслідок обстрілів чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення спини.

Стан потерпілого легкий. Лікуватиметься амбулаторно.

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