ГоловнаСуспільствоВійна

Кримські партизани виявили незаконне вивезення українського зерна з порту Севастополя до Сирії

Російське судно із зерном супроводжують патрульні кораблі.

Кримські партизани виявили незаконне вивезення українського зерна з порту Севастополя до Сирії
Фото: АТЕШ

Кримські партизани руху "Атеш" виявили незаконне вивезення українського зерна росіянами з бухти тимчасово окупованого Севастополя до Сирії. 

Про це ідеться у Telegam руху "Атеш".

"Цього разу крадене зерно завантажили в бухті Севастополя на суховантажне судно "Матрос Кішка", яке вирушило до Сирії. Пізніше ми зафіксували його при проході через Ялту", — ідеться у повідомленні.

Російське судно супроводжують патрульні кораблі. Також росіяни встановили на суховантажі системи пеленгації повітряних цілей.

Як додають у партизанському русі, "все це говорить про страх і паніку серед окупантів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies