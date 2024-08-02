Кримські партизани виявили незаконне вивезення українського зерна з порту Севастополя до Сирії

Кримські партизани руху "Атеш" виявили незаконне вивезення українського зерна росіянами з бухти тимчасово окупованого Севастополя до Сирії.

Про це ідеться у Telegam руху "Атеш".

"Цього разу крадене зерно завантажили в бухті Севастополя на суховантажне судно "Матрос Кішка", яке вирушило до Сирії. Пізніше ми зафіксували його при проході через Ялту", — ідеться у повідомленні.

Російське судно супроводжують патрульні кораблі. Також росіяни встановили на суховантажі системи пеленгації повітряних цілей.

Як додають у партизанському русі, "все це говорить про страх і паніку серед окупантів".